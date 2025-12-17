VIOLA NEWS i nostri video video virali e divertenti VIDEO – Fiorentina, ricordi Fatawu? Segna una rete da 59 metri di distanza!
Dopo la rete segnata durante la preparazione estiva alla Fiorentina, Fatawu, attaccante del Leicester, si esibisce segnando una rete da 59 m.
