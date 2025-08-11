VIOLA NEWS i nostri video video calciomercato VIDEO Fine telenovela, Sebastiano Esposito: “Contento di essere a Cagliari”

Redazione VN
11 agosto

Dopo un lungo tira e molla di mercato che ha coinvolto la Fiorentina e soprattutto il Parma, è il Cagliari a spuntarla per Esposito

Sebastiano Esposito passa al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto per 4 milioni. All'Inter anche il 40% sulla futura rivendita se a una cifra superiore