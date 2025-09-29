VIDEO – Federico Chiesa sta tornando? I numeri parlano chiaro

Dopo una prima stagione complicata a Liverpool, Federico Chiesa si sta conquistando sempre più l'amore dei tifosi e la stima di Arne Slot

Dopo una prima stagione complicata a Liverpool, Federico Chiesa si sta conquistando sempre più l'amore dei tifosi e la stima di Arne Slot. Già 2 gol e 2 assist, migliorando il bottino dell'intera scorsa stagione, e l'inserimento in lista Champions dopo l'infortunio di Leoni. Ad Anfield si godono un giocatore che si sta ritrovando, mentre Gattuso osserva attentamente da lontano...