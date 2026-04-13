VIOLA NEWS i nostri video video virali e divertenti VIDEO – Farioli, che iella! Autogol clamoroso del difensore, 1-1 col Nottingham
i nostri video
VIDEO – Farioli, che iella! Autogol clamoroso del difensore, 1-1 col Nottingham
Il Porto di Farioli frena in casa 1-1 contro il Nottingham Forest nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League. A negare la vittoria ai Dragoes questo assurdo autogol di Martim Fernandes che da quasi metà campo
Si deciderà tutto al City Ground nella gara di ritorno che varrà l'accesso alle semifinali