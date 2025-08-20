VIDEO – “Fanc*** Juve, sono del Liverpool”: è polemica sul coro per Chiesa

Federico Chiesa è diventato l'idolo della Kop, la storica curva del Liverpool, e lo ha fatto grazie al gol segnato contro il Bournemouth nella prima giornata della nuova Premier League.

Federico Chiesa è diventato l'idolo della Kop, la storica curva del Liverpool, e lo ha fatto grazie al gol segnato contro il Bournemouth nella prima giornata della nuova Premier League. L'azzurro è entrato a pochi minuti dalla fine, firmando la rete del momentaneo 3-2 all'88', prima del sigillo finale di Salah. L'esterno azzurro è entrato nei cuori dei tifosi dei Reds che gli hanno dedicato un coro, con tanto di sfottò alla Juventus: “Li sentiamo piangere a Torino. Federico è qui per vincere. Una chiacchierata con Arne Slot e lui ha detto 'Ciao!'. Va*** Juve, ora sono un Kopite" (cioè, appunto, uno del Liverpool). Il coro però ha destato anche qualche polemica in Inghilterra per via del rapporto di fratellanza che lega la tifoseria del Liverpool a quella bianconera dopo la tragedia dell'Heysel del 1985, quando persero la vita 39 persone. Come spiegato da The Athletic, sebbene il coro per Chiesa non abbia alcun legame con quell'evento storico, alcuni tifosi hanno dichiarato di non sentirsi a proprio agio nel sentire queste note ad Anfield.