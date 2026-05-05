VIDEO – Fagioli sul futuro: “Stagione complicata, ma io sto bene a Firenze”

"Non ero mai stato in una situazione del genere, ti devi metter lì e lavorare sodo, credo sia stato lo stesso per i miei compagni, per molti era una novità"

"Io mi trovo benissimo a Firenze, sono orgoglioso. La stagione non è andata bene, poteva essere disastrosa a un certo punto ma l'obiettivo delle ultime tre partite deve essere tenere su la testa e fare il meglio possibile"