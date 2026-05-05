VIDEO – Fagioli: “Per stagione particolare, mai lottato per non retrocedere”

"Quando mi ha scelto Spalletti ci sono state polemiche e potevano essere fatte altre scelte, tempo fa altre ma appunto sono scelte. Meritavano tutti, forse meritavo anche io ma non c'è nessuna polemica che regge, solo il dispiacere"

"Quando mi ha scelto Spalletti ci sono state polemiche e potevano essere fatte altre scelte, tempo fa altre ma appunto sono scelte. Meritavano tutti, forse meritavo anche io ma non c'è nessuna polemica che regge, solo il dispiacere"