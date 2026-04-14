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VIDEO – Fabregas ct dell’Italia? La sua risposta spiazza tutti

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Redazione VN
14 aprile

Cesc Fabregas è stato premiato alla serata dedicata al Premio Bearzot. Durante le interviste, gli viene chiesto se allenerebbe mai la Nazionale italiana: la sua risposta è secchissima.

Cesc Fabregas è stato premiato alla serata dedicata al Premio Bearzot. Durante le interviste, gli viene chiesto se allenerebbe mai la Nazionale italiana: la sua risposta è secchissima.