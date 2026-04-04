VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO De Gea: “Giovani oggi non hanno più rispetto. Stanno solo al cellulare”
intervista Gazzetta
VIDEO De Gea: “Giovani oggi non hanno più rispetto. Stanno solo al cellulare”
De Gea alla Gazzetta risponde alla domanda sullo "scontro generazionale" tra giocatori più anziani e nuove leve nel calcio
"Non c'è più lo stesso rispetto da parte dei giovani, adesso è più facile entrare in prima squadra e questo ha inciso. Li vedo spesso stare con il telefono in mano, anche al di fuori dello spogliatoio..."