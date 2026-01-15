VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO – Dalla Champions alla Fiorentina ultima? La risposta di Brescianini

VIDEO – Dalla Champions alla Fiorentina ultima? La risposta di Brescianini

Tommaso Ormini
15 gennaio

Il centrocampista spiega la sua scelta: "La Fiorentina mi ha presentato un progetto ambizioso e stimolante"

Marco Brescianini ha parlato oggi in conferenza stampa al Viola Park: "Nell'Atalanta avevo poco spazio, ha prevalso la voglia di essere protagonista". Le dichiarazioni integrali su Violanews