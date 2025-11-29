VIOLA NEWS i nostri video video virali e divertenti VIDEO – Da 40 metri al volo! Gol clamoroso nel recupero e la panchina reagisce così
i nostri video
VIDEO – Da 40 metri al volo! Gol clamoroso nel recupero e la panchina reagisce così
Krzysztof Jarosz, giocatore dell’Appleby Frodingham FC (lega amatoriale inglese), segna un gol pazzesco da quasi 40 metri con un pallonetto al volo in pieno recupero: il pallone scavalca il portiere e regala la vittoria 2-1 al sua squadra, in 10...
Krzysztof Jarosz, giocatore dell’Appleby Frodingham FC (lega amatoriale inglese), segna un gol pazzesco da quasi 40 metri con un pallonetto al volo in pieno recupero: il pallone scavalca il portiere e regala la vittoria 2-1 al sua squadra, in 10 uomini, contro il Selby Town.