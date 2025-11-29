VIOLA NEWS i nostri video video virali e divertenti VIDEO – Da 40 metri al volo! Gol clamoroso nel recupero e la panchina reagisce così

VIDEO – Da 40 metri al volo! Gol clamoroso nel recupero e la panchina reagisce così

Redazione VN
29 novembre

Krzysztof Jarosz, giocatore dell’Appleby Frodingham FC (lega amatoriale inglese), segna un gol pazzesco da quasi 40 metri con un pallonetto al volo in pieno recupero: il pallone scavalca il portiere e regala la vittoria 2-1 al sua squadra, in 10...

