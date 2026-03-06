VIOLA NEWS i nostri video video virali e divertenti VIDEO – “Cosa serve per emergere?”: la risposta di Gasp fa impazzire gli studenti
VIDEO – “Cosa serve per emergere?”: la risposta di Gasp fa impazzire gli studenti
Gian Piero Gasperini ha incontrato gli studenti della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e ha scatenato gli applausi e le risate dei presenti per la sue risposte
