VIDEO – Corvino: "Vidic alla Fiorentina? Andai a Mosca, vi racconto un aneddoto"
VIDEO – Corvino: “Vidic alla Fiorentina? Andai a Mosca, vi racconto un aneddoto”
L'ex dirigente della Fiorentina Pantaleo Corvino ha raccontato dei retroscena riguardanti il mancato arrivo a Firenze di Vidic.
L'approdo in riva all'Arno di Nemanja Vidic sembrava cosa fatta nel 2006, ma poi arrivò all'improvviso il Manchester United. L'ex ds viola Pantaleo Corvino racconta come andò il mancato arrivo del serbo nel capoluogo toscano.