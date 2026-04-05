VIDEO – Comuzzo: “Alla fine ero stremato, ma almeno questa fatica è servita”

Comuzzo: "Alla fine è andata bene, possiamo essere contenti. Sono arrivato stremato, ma è servito perché alla fine siamo riusciti a vincere"

"Fin da piccolo mi dicono che ho la testa sulle spalle, il mio è un mix di fortuna e impegno, ma certo bisogna migliorare nel sistema che porta alla crescita e alla scoperta dei giovani"