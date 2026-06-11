VIDEO – Come il Mondiale 2026 cambierà il calcio: le 7 nuove regole della Fifa

Al Mondiale 2026 potresti prendere gol se ci metti troppo a fare una sostituzione. È quello che è successo nell'amichevole tra Giappone e Islanda. Ma come è possibile? Tutto spiegato dalle nuove regole della Fifa, introdotte proprio per questa...

Al Mondiale 2026 potresti prendere gol se ci metti troppo a fare una sostituzione. È quello che è successo nell'amichevole tra Giappone e Islanda. Ma come è possibile? Tutto spiegato dalle nuove regole della Fifa, introdotte proprio per questa Coppa del Mondo. A esempio: se ci metti più di 10 secondi a fare un cambio, il giocatore che deve entrare dovrà stare fuori per un minuto, lasciando la sua squadra in 10 (e il Giappone, nel caso dell'amichevole contro l'Islanda, ha preso gol proprio durante quel minuto...). Ma non è finita qui: vi spieghiamo tutte e 7 le nuove regole che saranno messe in pratica in America, Messico e Canada.