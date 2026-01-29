VIOLA NEWS i nostri video VIDEO – Clamoroso in Champions. Mourinho si qualifica per gol del portiere al 98′
i nostri video
VIDEO – Clamoroso in Champions. Mourinho si qualifica per gol del portiere al 98′
Gli highlights di Benfica-Real Madrid
Al Da Luz di Lisbona si è scritta una pagina di storia della Champions League: il Benfica di José Mourinho batte 4-2 il Real Madrid e vola ai playoff allo scadere. Grazie al gol di Trubin in pieno recupero, infatti, le Aquile hanno migliorato il loro bottino in termini di differenza reti, superando il Marsiglia all'ultimo posto disponibile per accedere agli spareggi per gli ottavi.