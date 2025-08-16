VIOLA NEWS i nostri video video virali e divertenti VIDEO – Chiesa entra e giustizia il Bournemouth. La prima notte da eroe ad Anfield
Dopo mesi bui e tante critiche, per Federico Chiesa è arrivata la notte della rivincita personale. Ingresso e gol dopo 6'
Dopo mesi bui e tante critiche, per Federico Chiesa è arrivata la notte della rivincita personale. Ingresso in campo al posto del super acquisto estivo Florian Wirtz e rete decisiva dopo appena 6'. La partita terminerà poi 4-2 con la definitiva rete di Salah