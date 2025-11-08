VIOLA NEWS i nostri video VIDEO – Ceferin: “Calendari? Siamo al limite, ma non tutti vogliono giocare meno”
Le parole del Presidente della Uefa sui calendari "fitti" dei club internazionali
Il Presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, ha parlato durante il Football Business Forum presso l’SDA Bocconi di Milano a proposito dell’affollamento dei calendari e delle richieste che arrivano dalle Leghe e dalle società su questo tema