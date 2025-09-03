VIDEO – Calcio d’inizio e gol da centrocampo: clamoroso in Messico

Incredibile in Messico

Dal Torneo Internazionale de Fuerzas Básicas arriva un gol clamoroso. Nel match tra Santos Laguna e Peñarol U17, dopo appena 4 secondi dal calcio d’inizio è arrivata una rete fulminea. Un tiro da centrocampo ha colpito la schiena del portiere e il pallone è finito in porta. L’incontro si è concluso con un netto 6-0 a favore del Santos Laguna.