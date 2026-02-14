VIOLA NEWS i nostri video video virali e divertenti VIDEO – Bove, che emozione: torna in campo e corre ad abbracciare la fidanzata
Geoff Doyle, giornalista di BBC Sport, ha postato sui social un video girato nello stadio Deepdale di Preston: Bove, tornato in campo dopo l'arresto cardiaco della passata stagione, al termine del match, è corso in tribuna per abbracciare i suoi parenti, visibilmente emozionato
Le immagini dall'Inghilterra