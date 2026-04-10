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VIDEO – Bologna-Aston Villa 1-3, highlights: serataccia per Ravaglia

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Redazione VN
10 aprile

Le sgasate di Rowe non sono bastate al Bologna di Vincenzo Italiano per vincere l'andata dei quarti di Europa League contro l'Aston Villa. La serata dei rossoblù è infatti stata condizionata dagli errori di Ravaglia: da una sua uscita a vuoto...

Le sgasate di Rowe non sono bastate al Bologna di Vincenzo Italiano per vincere l'andata dei quarti di Europa League contro l'Aston Villa. La serata dei rossoblù è infatti stata condizionata dagli errori di Ravaglia: da una sua uscita a vuoto nasce lo 0-1 degli inglesi, che poi raddoppiano (gol di Watkins) facendogli passare la palla in mezzo alle gambe. Guarda gli highlights.