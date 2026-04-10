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VIDEO – Bologna-Aston Villa 1-3, highlights: serataccia per Ravaglia
Le sgasate di Rowe non sono bastate al Bologna di Vincenzo Italiano per vincere l'andata dei quarti di Europa League contro l'Aston Villa. La serata dei rossoblù è infatti stata condizionata dagli errori di Ravaglia: da una sua uscita a vuoto...
Le sgasate di Rowe non sono bastate al Bologna di Vincenzo Italiano per vincere l'andata dei quarti di Europa League contro l'Aston Villa. La serata dei rossoblù è infatti stata condizionata dagli errori di Ravaglia: da una sua uscita a vuoto nasce lo 0-1 degli inglesi, che poi raddoppiano (gol di Watkins) facendogli passare la palla in mezzo alle gambe. Guarda gli highlights.