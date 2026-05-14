VIDEO – Binaghi ironico: “Sicuri che si debba spostare il tennis e non il calcio?”

Il presidente della Federtennis Angelo Binaghi ha usato l'ironia per entrare nella polemica degli ultimi giorni sull'orario del derby Roma-Lazio e le altre partite legate alla corsa Champions. "Secondo voi oggi in Italia dobbiamo spostarci noi o il calcio? Lo vada a chiedere all’opinione pubblica, vediamo cosa le rispondono", ha detto Binaghi ai giornalisti.

Il presidente della Federtennis Angelo Binaghi ha usato l'ironia per entrare nella polemica degli ultimi giorni sull'orario del derby Roma-Lazio e le altre partite legate alla corsa Champions. "Secondo voi oggi in Italia dobbiamo spostarci noi o il calcio? Lo vada a chiedere all’opinione pubblica, vediamo cosa le rispondono", ha detto Binaghi ai giornalisti.