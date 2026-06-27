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VIDEO – Bielsa, ma che fai? Eliminato, perde le staffe prima dell’intervista
Dopo l’eliminazione dell’Uruguay dal Mondiale 2026, Marcelo Bielsa si presenta ai microfoni visibilmente nervoso. Prima ancora che inizi l’intervista televisiva, il ct argentino perde la pazienza e invita la giornalista a partire immediatamente con le domande.
Le immagini dopo Spagna-Uruguay (Credits: Espn)