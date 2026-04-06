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Gazzetta dello Sport

VIDEO – Balotelli scatenato: sfiora un gol clamoroso in rovesciata, poi segna l’1-0

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Redazione VN
6 aprile

Mario Balotelli protagonista assoluto in Al Ittifaq-Dubai City: guarda gli "highlights" della gara di Supermario, postati su Instagram dal fratello Enock. Il match è finito 4-2 per la squadra dell'attaccante italiano

Mario Balotelli protagonista assoluto in Al Ittifaq-Dubai City: guarda gli "highlights" della gara di Supermario, postati su Instagram dal fratello Enock. Il match è finito 4-2 per la squadra dell'attaccante italiano