VIOLA NEWS i nostri video video virali e divertenti VIDEO – Balotelli-gol con l’Al-Ittifaq: guarda la rete di Supermario

Gazzetta dello Sport

VIDEO – Balotelli-gol con l’Al-Ittifaq: guarda la rete di Supermario

desc img
Redazione VN
19 febbraio

L'Al Ittifaq di Balotelli perde 3-2 in casa del Masfout Club, però SuperMario timbra il cartellino mostrando a tutti la sua specialità: guarda il video di Gazzetta.it.

L'Al Ittifaq di Balotelli perde 3-2 in casa del Masfout Club, però SuperMario timbra il cartellino mostrando a tutti la sua specialità: guarda il video di Gazzetta.it.