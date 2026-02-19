VIOLA NEWS i nostri video video virali e divertenti VIDEO – Balotelli-gol con l’Al-Ittifaq: guarda la rete di Supermario
Gazzetta dello Sport
VIDEO – Balotelli-gol con l’Al-Ittifaq: guarda la rete di Supermario
L'Al Ittifaq di Balotelli perde 3-2 in casa del Masfout Club, però SuperMario timbra il cartellino mostrando a tutti la sua specialità: guarda il video di Gazzetta.it.
