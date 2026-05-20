VIDEO – Arsenal campione d’Inghilterra dopo 22 anni: i giocatori festeggiano così

L’Arsenal è tornato campione d’Inghilterra dopo 22 anni e la festa è esplosa alla fine della gara tra Bournemouth e Manchester City

L’Arsenal è tornato campione d’Inghilterra dopo 22 anni e la festa è esplosa nel momento esatto in cui è arrivata la notizia del pareggio per 1-1 tra Bournemouth e Manchester City, risultato che ha consegnato matematicamente la Premier League ai Gunners. Nelle sale interne del centro sportivo, giocatori e staff hanno dato vita a una celebrazione travolgente, tra cori, abbracci e video diventati immediatamente virali. Un trionfo costruito negli anni da Arteta e culminato in una notte che resterà nella storia del club. Video di Gazzetta.it