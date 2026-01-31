VIOLA NEWS i nostri video video virali e divertenti VIDEO – Antonio Conte parcheggiatore aiuta una ragazza: il video è virale

i nostri video

VIDEO – Antonio Conte parcheggiatore aiuta una ragazza: il video è virale

desc img
Redazione VN
31 gennaio

Antonio Conte, allenatore del Napoli, si improvvisa parcheggiatore per aiutare alcune ragazze in difficoltà a uscire dal parcheggio. Indicazioni, risate e clima disteso: il tecnico azzurro non perde il comando nemmeno fuori dal campo. Il video è...

Antonio Conte, allenatore del Napoli, si improvvisa parcheggiatore per aiutare alcune ragazze in difficoltà a uscire dal parcheggio. Indicazioni, risate e clima disteso: il tecnico azzurro non perde il comando nemmeno fuori dal campo. Il video è diventato subito virale.