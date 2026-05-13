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VIDEO – Al Nassr-Al Hilal 1-1: bastonate al fischio finale tra sceicchi e tifosi
L'epilogo rocambolesco di Al Nassr-Al Hilal, con il pareggio in pieno recupero degli ospiti ha avuto conseguenze anche sugli spalti. I tifosi dell'Al Hilal hanno infatti preso d'assalto il settore vip dello stadio: ecco la rissa tra le due fazioni, a colpi di bastone.
Tutto questo ha quantomeno rimandato proprio all'ultimo secondo la festa per la vittoria del campionato arabo da parte della squadra di Cristiano Ronaldo