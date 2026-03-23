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La Brova dei fatti
Vanoli si prenda gli elogi che merita, la Fiorentina risponde presente con carattere e qualità
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Il nostro opinionista elogia Vanoli e i giocatori per il carattere dimostrato contro l'Inter
Il nostro opinionista elogia Vanoli e i giocatori per il carattere dimostrato contro l'Inter. Dopo la sosta salutare per ricaricare le pile c'è una partita 'trappola' che va vinta a tutti i costi