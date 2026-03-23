VIOLA NEWS i nostri video video opinionisti Vanoli si prenda gli elogi che merita, la Fiorentina risponde presente con carattere e qualità

La Brova dei fatti

Vanoli si prenda gli elogi che merita, la Fiorentina risponde presente con carattere e qualità

desc img
15:34
Bernardo Brovarone
23 marzo

Il nostro opinionista elogia Vanoli e i giocatori per il carattere dimostrato contro l'Inter

Il nostro opinionista elogia Vanoli e i giocatori per il carattere dimostrato contro l'Inter. Dopo la sosta salutare per ricaricare le pile c'è una partita 'trappola' che va vinta a tutti i costi