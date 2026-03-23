Scafatese promossa in Serie C: il presidente regala 500 euro (finti)

Un modo decisamente originale per festeggiare la promozione

La Scafatese è stata promossa in Serie C con sei giornate di anticipo e su internet ha iniziato a circolare questo video in cui il presidente della società campana Felice Romano distribuisce banconote da 500 euro a tifosi e bambini. Il club, però, ha fatto sapere che si tratterebbe di banconote finite con la scritta ‘fac simile' in bella evidenza e il volto di Romano.