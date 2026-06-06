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Roberto Baggio palleggia con il pallone del Mondiale: il VIDEO fa emozionare

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Redazione VN
6 giugno

Roberto Baggio torna protagonista sui social con un video che ha conquistato i tifosi. Il Divin Codino si mostra mentre palleggia con il pallone del Mondiale, regalando immagini che riportano alla mente alcuni dei momenti più iconici della storia del calcio italiano

Pochi secondi che bastano per scatenare nostalgia e commenti di tifosi emozionati.