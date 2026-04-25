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“Qualcuno chiama Paterna”: il VIDEO al centro dell’inchiesta Rocchi

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Redazione VN
25 aprile

Al centro dell’inchiesta che ha portato all’iscrizione del nome di Gianluca Rocchi sull’elenco degli indagati c’è un video, ottenuto dall’agenzia Agi, risalente a marzo 2025.

Nel filmato si vedono Daniele Paterna e Sozza al lavoro in Sala Var durante Udinese-Parma. Paterna è chiamato a giudicare un possibile fallo di mano in area di rigore: “Non mi sembra fuori dalla sagoma - si sente spiegare - guarda la posizione del braccio”. Pochi istanti più tardi, però, proprio Paterna si volta di scatto verso un punto alle sue spalle, come se fosse stato richiamato da qualcuno: “È rigore?”, sembra chiedere a quel punto. Successivamente torna a parlare con l’arbitro di campo Fabio Maresca: “Un attimo Fabio, è possibile calcio di rigore. Ti consiglio On Field Review”. Guarda il video.