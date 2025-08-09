VIOLA NEWS i nostri video VIDEO VN – Pioli sull’attacco: “Serve un altro come Kean? Può essere”
VIDEO VN – Pioli sull’attacco: “Serve un altro come Kean? Può essere”
00:41
Nel corso dell'intervista al termine di Manchester United-Fiorentina, il tecnico Stefano Pioli si sofferma sul reparto offensivo viola. Alla Fiorentina potrebbe servire un altro attaccante come Moise Kean