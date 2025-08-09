VIOLA NEWS i nostri video VIDEO VN – Pioli: “Fisicamente siamo cresciuti. Peccato per Mandragora”
VIDEO VN – Pioli: "Fisicamente siamo cresciuti. Peccato per Mandragora"
Le parole del tecnico viola al termine dell'ultima partita in terra inglese. Pioli sottolinea la crescita sotto il punto di vista fisico da parte della squadra
