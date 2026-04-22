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Paradosso Leicester: retrocede in terza serie, ma il centro sportivo vale 100 milioni
Centro di altissimo livello, ma l'anno prossimo le Foxies giocheranno in League One
Quattordici terreni da gioco regolamentari, palestre ultra-moderne e un campo da golf: il centro sportivo del Leicester City è meraviglioso. Peccato che il club, che ha investito oltre 100 milioni di sterline, sia sorprendentemente retrocesso in League One, la terza divisione del calcio inglese.