Mourinho show in conferenza stampa: “Pareggio? No, abbiamo vinto 3-2”

L'allenatore portoghese ha dato spettacolo in conferenza stampa

Parola a Mourinho, show assicurato. È successo anche ieri, nella conferenza stampa post partita di Sporting Braga-Benfica, 16esima giornata della Liga portoghese. "È stata una grande vittoria", ha esordito il tecnico delle Aquile. Peccato che il risultato si sia fermato sul... 2-2. Nessun lapsus, ma un semplice e arguto modo di ribadire la sua contrarietà all'annullamento del gol del potenziale 3-2 per il Benfica, a causa di un presunto fallo in attacco. Mourinho ha elogiato i suoi, soprattutto la prestazione nel secondo tempo, che ha portato alla rimonta sfiorata.