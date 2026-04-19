VIOLA NEWS i nostri video video virali e divertenti Mourinho al giornalista: “Non garantisco che rimarrò, tu?” Risposta esilarante
i nostri video
Mourinho al giornalista: “Non garantisco che rimarrò, tu?” Risposta esilarante
José Mourinho è stato protagonista di un siparietto divertente nella conferenza stampa alla vigilia della super sfida tra il suo Benfica e lo Sporting.
L'allenatore portoghese prima sembra essere indispettito dalla domanda sul suo futuro da parte di un giornalista del canale RTP, ma poi non riesce a trattenere le risate quando sente la sua battuta.