Luis Enrique scarica Donnarumma e non si nasconde: “Mia responsabilità al 100%”

"Gigio è uno dei migliori portieri del mondo ed è ancora meglio come persona"

Ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore del Psg Luis Enrique ha spiegato la situazione Donnarumma: "Sono decisioni difficili, ma mi prendo le responsabilità della scelta fatta. Se fossero facili, le prenderebbe chiunque. Hanno a che vedere con il profilo del portiere che la mia squadra necessita"