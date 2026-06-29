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Liberali, non solo Como: Amorim lo (ri)vuole al Milan
Il futuro di Mattia Liberali è ancora tutto da scrivere. Il Como resta la squadra più avanti ma il Milan, che detiene il 50% sulla futura rivendita, è tornato con forza sul giocatore
Il futuro di Mattia Liberali è ancora tutto da scrivere. Il Como resta la squadra più avanti ma il Milan, che detiene il 50% sulla futura rivendita, è tornato con forza sul giocatore