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Liberali, non solo Como: Amorim lo (ri)vuole al Milan

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Redazione VN
29 giugno

Il futuro di Mattia Liberali è ancora tutto da scrivere. Il Como resta la squadra più avanti ma il Milan, che detiene il 50% sulla futura rivendita, è tornato con forza sul giocatore

Il futuro di Mattia Liberali è ancora tutto da scrivere. Il Como resta la squadra più avanti ma il Milan, che detiene il 50% sulla futura rivendita, è tornato con forza sul giocatore