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La Brova dei fatti
Lezione di amore e di mentalità, vincono ancora i ragazzi di Firenze
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Nel grigiore generale della stagione della Fiorentina emerge solo la passione dei ragazzi della curva Fiesole.
Nel grigiore generale della stagione della Fiorentina emerge solo la passione dei ragazzi della curva Fiesole. Nella speranza che Paratici abbia carta bianca e un budget per fare una bella squadra.