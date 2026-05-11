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La Brova dei fatti

Lezione di amore e di mentalità, vincono ancora i ragazzi di Firenze

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14:19
Bernardo Brovarone
11 maggio

Nel grigiore generale della stagione della Fiorentina emerge solo la passione dei ragazzi della curva Fiesole.

Nel grigiore generale della stagione della Fiorentina emerge solo la passione dei ragazzi della curva Fiesole. Nella speranza che Paratici abbia carta bianca e un budget per fare una bella squadra.