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Inchiesta arbitri, Ulivieri: “Rocchi ha fatto bene a ritirarsi, scelta morale”

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Redazione VN
27 aprile

Il punto di vista del numero uno degli allenatori

Il presidente dell'Associazione italiana allenatori calcio (Aiac) Renzo Ulivieri condivide la scelta (non dovuta) di Gianluca Rocchi di autosospendersi per via dell'inchiesta per frode sportiva che lo vede coinvolto a Milano. "Come per qualsiasi inchiesta bisogna stare al giudizio del magistrati, credo che Rocchi abbia fatto bene a ritirarsi", ha dichiarato al termine del Consiglio Federale Figc.