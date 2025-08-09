VIOLA NEWS i nostri video VIDEO VN – De Gea: “Noi una famiglia. La squadra è forte, oggi lo abbiamo dimostrato”
VIDEO VN – De Gea: "Noi una famiglia. La squadra è forte, oggi lo abbiamo dimostrato"
Oggi è stata la sua giornata: il ritorno ad Old Trafford con la maglia della Fiorentina davanti a 60 mila tifosi. Queste le parole di David De Gea al termine di Manchester United-Fiorentina
