Caso Pirlo, la stoccata di Abodi: “Malagò mi ricorda Gigi Proietti”

La stoccata del ministro

A margine della conferenza per presentare il nuovo stato di avanzamento dello stadio della Roma a Pietralata, il Ministro Abodi ha commentato il caso Pirlo dicendo: "Malagò mi ricorda un po' Gigi Proietti sul caso Pirlo", e ha aggiunto: "Non ho mai creduto che le brutte figure di uno possano distrarre da quelle di un altro [...], ma in ogni caso non faccio mai il tifo contro la mia Nazionale". Il ministro Andrea Abodi ha anche spiegato che da parte sua non c'è stata pressione alcuna sulla figura di Pirlo come ct della Nazionale, ma che sicuramente il legame con la Russia non aiuta.