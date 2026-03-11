VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO VN – Capparella: “Non mi è piaciuto l’atteggiamento, voglio una squadra che giochi serena”

11 marzo

La Fiorentina vince anche la seconda giornata della Viareggio Cup contro il Viareggio, ma mister Capparella non è contento della prestazione dei suoi. Ecco le sue parole raccolte dal nostro inviato al Viola Park