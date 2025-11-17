VIOLA NEWS i nostri video video viola Bove: “Obiettivo? Tornare in campo il prima possibile”
i nostri video
Bove: “Obiettivo? Tornare in campo il prima possibile”
Presentata la legge per migliorare il primo soccorso in Italia
Edoardo Bove è stato testimonial al Senato della legge Bove, proposta dal senatore Marco Lombardo per migliorare il primo soccorso in Italia. Ogni anno nel Paese muoiono circa 65 mila persone per mancati interventi tempestivi, si verifica un arresto cardiaco ogni 7 minuti e la sopravvivenza può arrivare al 75% se si interviene entro il primo minuto con un defibrillatore.