Bove: “Obiettivo? Tornare in campo il prima possibile”

Redazione VN
17 novembre

Presentata la legge per migliorare il primo soccorso in Italia

Edoardo Bove è stato testimonial al Senato della legge Bove, proposta dal senatore Marco Lombardo per migliorare il primo soccorso in Italia. Ogni anno nel Paese muoiono circa 65 mila persone per mancati interventi tempestivi, si verifica un arresto cardiaco ogni 7 minuti e la sopravvivenza può arrivare al 75% se si interviene entro il primo minuto con un defibrillatore.