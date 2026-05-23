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100 anni di vita, ti meriti tutta la bellezza dei tempi che furono… AUGURI FIORENTINA
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Nel suo ultimo video commento del giorno dopo la partita targato 2025/26 Bernardo Brovarone riflette sulla fine della stagione della Fiorentina e sul futuro viola nell'anno del Centenario
"Bisogna tornare ad essere la Fiorentina", dice il nostro opinionista. "La città vive una follia d'amore per i suoi colori e si merita tutto"