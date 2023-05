Un girone di ritorno da “Champions” per la Fiorentina

Nelle prime 13 giornate del girone di ritorno la Fiorentina ha conquistato 24 punti. Meglio dei viola hanno fatto, per adesso, solo il Napoli ed il Sassuolo[LEGGI LA CLASSIFICA COMPLETA]. Da evidenziare il fatto che la squadra gigliata abbia conquistato il 50% dei punti in più rispetto alle prime 13 giornate del girone d'andata, in cui aveva totalizzato 16 punti (incontrando, tra l'altro, quasi tutte le stesse squadre, 11 su 13 per l'esattezza).