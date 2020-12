Tutti i numeri dell’attacco: Ribery il più utilizzato, Cutrone sempre in campo

I numeri dell’attacco viola

A poche ore dall’impegno contro l’Atalanta, l’attacco della Fiorentina resta sempre sotto esame e si ipotizza con sempre più insistenza un nuovo arrivo a gennaio ma il mercato è ancora lontano e per fare più chiarezza sul rendimento degli attaccanti in rosa abbiamo approntato una tabella con i minuti giocati da ciascun attaccante. Solo Cutrone e Kouamè sono sempre scesi in campo, ma l’ex milanista vanta il minor minutaggio e non è mai partito come titolare, mentre in cima alle presenze troviamo Ribery con 614 minuti giocati in 8 partite e Vlahovic con 573 minuti in 9 partite (nelle ultime tre è sempre partito titolare). Utilizzo a sprazzi per Callejon fermato dalla mancata preparazione e dal Covid. Il tutto per produrre solo 2 reti complessive segnate da Kouamè e Vlahovic

Il grafico