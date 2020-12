Caicedo alla Fiorentina? Intanto il “bomber di scorta” segna ancora con la Lazio

Felipe Caicedo è stato accostato più volte, nelle ultime settimane, alla maglia della Fiorentina. Sarebbe lui infatti l’obiettivo di Daniele Pradè per rinforzare il reparto avanzato in dotazione a Cesare Prandelli. Nel frattempo l’attaccante ecuadoregno continua a giocare e segnare con la maglia della Lazio. Il numero 20 ha siglato il goal che al 56′ ha consentito ai biancocelesti di pareggiare la partita dell’Olimpico con l’Hellas Verona di Juric. Davvero pregevole la girata del “bomber di scorta” che ha difeso il pallone, per poi battere Silvestri con un mancino chirurgico dal limite dell’area scaligera. Poco dopo il goal Caicedo è stato sostituito da Inzaghi che al 65′ ha inserito Correa al suo posto. I biancocelesti sono dunque andati nuovamente sotto, col 2-1 siglato da Tamèze, ennesima piacevole scoperta del Verona di Juric.