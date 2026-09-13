Tanti auguri vecchio “Comunale”! Lo stadio di Firenze compie 90 anni

Il 13 settembre 1931, esattamente dopo un anno dall'inizio dei lavori, venne inaugurato ufficialmente lo stadio comunale di Firenze “Giovanni Berta” (progettato dall'ing. Pierluigi Nervi) con un’amichevole fra la Fiorentina (neo promossa in Serie A) ed i vice campioni austriaci dell’Admira di Vienna. Prima dell’incontro il celebre asso dell’aviazione italiana Vasco Magrini volteggiò con il suo biplano "Ciabatta" sul nuovo impianto fiorentino fino a lanciare, direttamente dal proprio apparecchio, il pallone poi utilizzato per la gara (vedi foto sottostante). I 15.000 tifosi viola assisterono ad una bella partita ed al successo della Fiorentina con un gol dell’uruguagio campione del mondo Pedro Petrone, detto "perucho", che a Firenze verrà chiamato "artillero". L’impianto, quel giorno, era formato unicamente dalla tribuna centrale con la copertura a sbalzo e dalle due porzioni della "Maratona". Non erano ancora presenti le due curve e la torre di Maratona, parti dello stadio che verranno ultimate sul finire del 1932. Da notare il fatto che, sulle maglie della Fiorentina, non fosse presente il giglio (riapparso solo nel gennaio 1933).