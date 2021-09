Tanti auguri vecchio “Comunale”! Lo stadio di Firenze compie 90 anni

Il 13 settembre 1931 veniva inaugurato lo stadio comunale fiorentino con un'amichevole di lusso

Il 13 settembre 1931, esattamente dopo un anno dall'inizio dei lavori, venne inaugurato ufficialmente lo stadio comunale di Firenze “Giovanni Berta” (progettato dall'ing. Pierluigi Nervi) con un’amichevole fra la Fiorentina (neo promossa in Serie A) ed i vice campioni austriaci dell’Admira di Vienna. Prima dell’incontro il celebre asso dell’aviazione italiana Vasco Magrini volteggiò con il suo biplano "Ciabatta" sul nuovo impianto fiorentino fino a lanciare, direttamente dal proprio apparecchio, il pallone che poi verrà utilizzato per la gara. I 15.000 tifosi viola assisterono ad una bella partita ed al successo della Fiorentina con un gol dell’uruguagio campione del mondo Pedro Petrone - detto "perucho" - che a Firenze sarà ribattezzato "artillero". L’impianto, quel giorno, era formato unicamente dalla tribuna centrale con la copertura a sbalzo e dalle due porzioni della Maratona proprio di fronte. Non erano ancora presenti le due curve, ne la torre di Maratona, altro elemento distintivo dello stadio fiorentino.